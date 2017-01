Netflix, il workout da divano per tornare in forma dopo le Feste

Le feste sono finite da qualche giorno e dopo l'Epifania molte persone si ritrovano a riflettere su come smaltire qualche chilo in più, rimasto dopo pranzi e cenoni natalizi, rispetto a quanto si vorrebbe.

Andare in palestra potrebbe però essere difficile quando su Netflix ci sono tante serie e film da vedere, rimandando a una data non precisata l'iscrizione in palestra.

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film

Per risolvere il problema è stato quindi ideato un programma di allenamento su misura per chi è impegnato a fare binge watching sul divano: il circuito prevede squat, plank addominale, flessioni e corsa sul posto. Le attività si possono anche adattare agli eventi mostrati sullo schermo e Netflix suggerisce che i squat sono perfetti durante la visione dei colpi di scena di Sherlock, mentre Lorelai, la protagonista di Una mamma per amica: di nuovo insieme, potrebbe diventare un esempio da seguire usando delle lattine per usarle al posto dei pesi mentre ci si allena in salotto.

Ecco l'infografica che suggerisce semplici esercizi per ritornare in forma.

Home News Netflix, il workout da divano per tornare in...