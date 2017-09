Netflix: i film della Marvel e di Star Wars non saranno più in catalogo dal 2019!

L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha confermato che tutti i prodotti del franchise Star Wars e del Marvel Cinematic Universe lasceranno Netflix appena gli studios di Walt Disney apriranno il loro servizio di video streaming. Questa piattaforma unirebbe nello stesso dominio anche tutti i film della Pixar e della Lucasfilm. Negli ultimi tempi, Netflix ha tentato alcune trattative per tenere almeno i due amatissimi universi filmici tra le sue proposte, ma nessun accordo ha potuto soddisfare il colosso dell'animazione.

Il servizio online Disney non partirà, però, prima di due anni, e nulla è stato annunciato riguardo le sue specifiche e i suoi prezzi, ma per convincere la gente ad abbandonare la varietà di Netflix, il catalogo della Disney dovrà essere competitivo. Netflix sta ampliando il numero di prodotti originali e probabilmente potrà tenere prodotti come Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage.

