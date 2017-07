Benvenuta estate! Sembra impossibile ma il periodo dell'anno tanto agognato è finalmente arrivato: le vacanze! Mare o monti, famiglia o amici, relax e divertimento... la cosa importante è mettere in pausa il lavoro e la routine quotidiana e godersi il meritato riposo. A dirla tutta, c'è una sola cosa però per cui non avrai bisogno di premere il tasto pausa: le nostre serie TV preferite!

Grazie a Netflix infatti, le vacanze estive avranno tutto un altro sapore: non sarete più voi a dover inseguire i vostri adorati show, ma saranno loro a seguirvi ovunque, anche quando non c'è connessione. Guardare i contenuti in mobilità è diventata ormai una routine: smartphone, tablet, laptop, qualsiasi device è quello giusto per guardare film e serie TV. I contenuti di Netflix ti seguono ovunque: puoi riprendere l'episodio lasciato a metà sulla smart TV quando vuoi, grazie all'app mobile di Netflix ora sei tu che decidi come e quando proseguire la visione. Inoltre, da quando a Dicembre Netflix ha lanciato la funzione del download, un quarto degli utenti italiani di Netflix ha utilizzato questa funzionalità per portare con sé le proprie storie anche offline.

Leggi anche: Netflix, le novità in catalogo a Luglio

Quale miglior momento quindi che le vacanze per esplorare il catalogo di show disponibili su Netflix, scoprendo così contenuti inediti o recuperando gli show arretrati... e grazie alla funzione download, potrete dire addio alle lunghe attese e alla paura degli spoiler... Netflix sarà con voi anche in assenza di connessione!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Netflix everywhere, anche in vacanza!