Netflix, ecco le novità in catalogo a febbraio

Eccoci all'appuntamento mensile con le novità di Netflix: questo mese la serie originale più attesa è senza dubbio Santa Clarita Diet a disposizione dal 3 febbraio, con Drew Barrymore e Timothy Olyphant, i due una coppia di sposi, Joel e Sheila, vivono una vita non del tutto appagante nei sobborghi di Los Angeles, ma tutto cambierà quando Sheila subirà un drammatico cambiamento che porterà le loro vite su un cammino di morte e distruzione.

Dal 10 febbraio sarà on line la commedia You Me Her, mentre dal 14 febbraio potremo vedere la prima stagione di White Nights e dal 24 febbraio la prima stagione della commedia coreana The sound of your heart. I nuovi episodi della seconda stagione di Shadowhunters, la trasposizione sul piccolo schermo della saga letteraria fantasy firmata da Cassandra Clare, saranno rilasciati settimanalmente a partire dal 7 febbraio. Le due serie di animazione Cyborg 009: Call of Justice e The seven deadly sins saranno rilasciate rispettivamente il 10 e il 17 febbraio. Per quanto riguarda le serie non originali, questo mese Netflix metterà online il 2 febbraio la quinta stagione di Suits, la quinta stagione di Teen Wolf e la quarta stagione di Under Arrest.

Passiamo ai film, anche in questo caso partendo dagli originali Netflix. Si comincia il 3 febbraio con Imperial Dreams, drama con John Boyega, il 10 febbraio è la volta di David Brent: Life On The Road , che racconta la vita da musicista di David Brent, il personaggio interpretato da Ricky Gervais nella serie inglese The Office. Middle School: The Worst Years of My Life è la commedia di Steve Carr disponibile sempre dal 10 febbraio, mentre il 14 febbraio è il Girlfriend's Day, commedia con Natasha Lyonne e Amber Tamblyn diretta da Michael Stephenson ambientato in una cittadina un cui gli autori dei biglietti d'auguri sono celebrati come star del cinema, lo scrittore Ray è venerato come un Re e per tentare di ritrovare l'ispirazione di un tempo, l'uomo è coinvolto in una rete di omicidi e menzogne nel tentativo di creare il biglietto perfetto per una nuova ricorrenza: il Giorno della Fidanzata.

Continuando con i film, dal primo febbraio saranno disponibili Red Riding: 1974, Red Riding: 1980 e Red Riding: 1983, basati sui romanzi dello scrittore inglese David Peace, sempre dal primo febbraio troveremo nel catalogo Netflix Il truffacuori, La ultima fiesta e Imperium, con Daniel Radcliffe nei panni di un giovane agente dell'FBI infiltrato in un gruppo terroristico che crede nella supremazia della razza bianca. Altri film che saranno disponibili dal primo febbraio sono Lift me up, The Submarine Kid, Sun belt express, La donna che canta di Denis Villeneuve, Tess e Thithi. Dal 9 febbraio sarà disponibile Amore, Cucina e Curry e dal 15 febbraio l'emozionante documentario Life, Animated che racconta la storia di un ragazzo autistico, che è riuscito a trovare un modo per interagire con gli altri grazie ai cartoni animati Disney e dal 25 febbraio Swingers.

Passiamo ora agli show comici originali Netflix per segnalare in prima battuta lo spettacolo di Beppe Grillo Grillo vs Grillo, che segna il debutto di una stand-up comedy italiana sulla piattaforma multimediale che lo renderà disponibile a partire dal 10 febbraio. Il Michael Bolton's big, sexy Valentine's day special sarà disponibile dal 7 febbraio, mentre il 14 febbraio è la volta di Katherine Ryan: In trouble, il 21 febbraio è la volta di Trevor Noah - Afraid of the dark e il 28 febbraio si finisce con Mike Birbiglia: Thank God for jokes.

Per i documentari originali Netfix si parte il 10 febbraio con Abstract: The Art of Design, un viaggio in otto episodi alla scoperta di otto creativi a partire dalla a grafica Paula Scher, dal 17 febbraio parte la terza stagione di Chef's Table con la partecipazione di sei chef - alcuni rinomati, altri tutti da scoprire. Il capitolo documentari e biografie prevede il rilascio dal primo febbraio Gun Runners, I Am Sun Mu, I Am Your Father, Paris is Burning, Magicians: Life in the Impossible sarà disponibile dal 13 febbraio e il 28 febbraio è la volta di Your Worst Nightmare.

Per i più piccoli Netflix prepone il 14 febbraio lo Speciale San Valentino della serie Project MC2 e la prima stagione di Legend quest. Il primo febbraio saranno messi online gli episodi 7 e 8 della prima stagione di I racconti di paura di Masha, My Little Pony: Equestria Girls - Legend of Everfree, Ratchet e Clank e il 22 febbraio la terza stagione di Transformers: Robots in Disguise.

