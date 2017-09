"Netflix è una barzelletta!": strani cartelli appaiono nelle strade americane

Negli ultimi giorni sono apparsi sulle strade di Los Angeles e New York dei grandi cartelli bianchi con su scritto: "Netflix is a Joke". Inizialmente si pensava ad una sorta di attacco al colosso streaming, invece si tratta di una particolare campagna di marketing creata proprio da Netflix.

Attualmente i dirigenti della piattaforma streaming non hanno voluto rivelare troppo, ma sappiamo che le scritte servono a pubblicizzare alcuni spettacoli comici rilasciati su Netflix, tra cui in particolare quello di Jerry Seinfeld per cui è stato aperto anche un canale Instagram.

Intanto Twitter si è riempito di foto scattate da passanti increduli. Ecco qualche esempio:

a gigantic billboard that just says "Netflix is a joke." has appeared in Los Angeles. pic.twitter.com/PrAZBSuR0a — Roy Parker (@oh_itsRoy) 5 settembre 2017

Anyone know what's up with these @netflix is a joke ads up in Hell's Kitchen in NYC? pic.twitter.com/nm1k4LWW8S — The Laugh Button (@thelaughbutton) 5 settembre 2017

L'account di Netflix US invece ha risposto ad un articolo di Variety su questi cartelloni in maniera ambigua, anticipando così il suo coinvolgimento.

Lo spettacolo comico Jerry Before Seinfeld approderà sulla piattaforma streaming a partire dal 19 Settembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News "Netflix è una barzelletta!": strani cartelli...