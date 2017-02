Netflix diventerà senza limitazioni in tutta Europa dal 2018

Cristiano Ogrisi

L'Unione Europea ha deciso di lanciare il piano Libertà di visione per tutti i suoi paesi: chi avesse acquistato un servizio streaming in un paese europeo, potrà utilizzarlo in tutto il continente senza barriere territoriali. Un cliente Netflix europeo potrà usufruire del suo abbonamento in qualunque stato, senza cambiamenti del catalogo e senza leggi sui diritti di visione.

Andrus Ansip, Vice-Presidente per il Single Digital Market afferma:

"Coloro che hanno sottoscritto abbonamenti per vedere le proprie serie preferite, i film, gli eventi sportivi e ascoltare la musica in patria potranno ora avere gli stessi privilegi anche quando viaggiano. Abbiamo abbattuto una barriera importante che ci trasporta verso un mercato unico digitale. Spero ora che il Parlamento Europeo e gli Stati Membri rendano la cosa effettivamente possibile"

Adesso la decisione spetta al Consiglio e al Parlamento Europeo, se l'accordo sarà formalizzato, sarà automatico in tutta Europa, senza bisogno di leggi in ogni singolo stato.

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Netflix diventerà senza limitazioni in tutta...