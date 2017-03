Netflix dice addio alle stelline come sistema di voto dei contenuti

Netflix continua a sperimentare soluzioni che accontentino il suo pubblico, sempre più numeroso. Adesso la piattaforma streaming avrebbe deciso di cambiare il metodo di rating dei prodotti disponibili sostituendo le stelline con il pollice su/pollice giù.

La decisione segue una controversia nata dopo che i detrattori di Amy Schumer hanno votato in maniera negativa il suo speciale Leather, ma l'executive di Netflix Tod Yellin ha spiegato che dietro la scelta c'è un intento specifico.

Leggi anche: Netflix, See What's Next: Uno sguardo alle prossime serie e al futuro del servizio streaming

"Netflix ha testato il nuovo sistema lo scorso anno e si è accorta che gli utenti volontari votavano il 200 percento in più avendo a disposizione una scelta più semplice rispetto a cinque opzioni così il nuovo sistema permette di aver un maggior numero di feedback. Inoltre molti utenti tendevano a votare documentari seri con cinque stelline e a dare una stellina a contenuti più frivoli, nonostante poi guardassero in massa questi ultimi".

Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore ad aprile. Per ovviare alla perdita di sfumature nel voto, Netflix aggiungerà un nuovo sistema basato sulla percentuale di compatibilità tra un prodotto e un utente formulato in base ai gusti e alle abitudini dell'utente.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Netflix dice addio alle stelline come sistema di...