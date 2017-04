Netflix dice addio alle stelle, arrivano i pollici alzati per valutare film e serie

Patrizio Marino

"L'obiettivo di Netflix è farti scoprire grandi storie. Ogni abbonato ha i suoi gusti, quindi siamo sempre impegnati a migliorare i suggerimenti personalizzati per permetterti di trovare rapidamente qualcosa di bello da guardare. Oggi cambiamo il modo in cui puoi segnalarci le storie che più ti piacciono e quelle che non ti convincono."

Con un comunicato ufficiale Netflix ha annunciato al suo pubblico questa piccola rivoluzione in merito al sistema di valutazione di film e serie televisive.

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film

"Abbiamo deciso di sostituire il sistema di valutazione a cinque stelle con un metodo più semplice e intuitivo: il pollice alzato e il pollice verso. Il pollice alzato indica a Netflix che un titolo ti è piaciuto e che vuoi ricevere suggerimenti simili. Il pollice verso ci fa capire che quel titolo non ti interessa e che non dobbiamo più suggerirtelo. Potrai ancora trovarlo con le tue ricerche ma non apparirà nella tua home page, visto che non ti convince."

"Qualsiasi sia la tua scelta" - prosegue il comunicato "l'uso dei pollici ci aiuta a identificare i tuoi gusti personali e a migliorare i suggerimenti di contenuti che riteniamo possano piacerti."

"La valutazione a stelle che vedi a fianco di ogni titolo sta per essere sostituita con una percentuale di compatibilità personalizzata. Si tratta di una stima da parte di Netflix di quello che potrebbe piacerti, basata sui tuoi gusti specifici. La percentuale di compatibilità viene calcolata unicamente in base agli algoritmi che analizzano le tue abitudini televisive, e non è una misura della popolarità globale dei titoli."

"A Netflix abbiamo usato la valutazione a stelle per molto tempo, ma dopo un anno di test abbiamo scoperto che, nonostante sia servita a personalizzare i suggerimenti, il suo utilizzo può generare confusione."

"Ciò è dovuto al fatto che siamo abituati alla valutazione a stelle nelle app di e-commerce e recensioni, dove la valutazione diventa un punteggio medio e le stelle accanto a un ristorante o a un paio di scarpe indicano una media di tutti i recensori. In tali app, essere recensire può essere divertente e utile agli altri, ma non sempre il fine principale è generare suggerimenti migliori."

"Quando un utente vede i pollici, invece, sa che la scelta indica al sistema i suoi gusti per l'individuazione di altri contenuti desiderabili. Infatti, quando nei nostri test abbiamo sostituito le stelle coi pollici, abbiamo riscontrato un incredibile aumento (pari al 200%) nelle valutazioni."

"Se hai fornito valutazioni e stelle in passato, continueremo a usare tali informazioni per suggerirti contenuti di alto livello."

"Più ci fai sapere sui tuoi gusti specifici e più accurati saranno i nostri consigli per la prossima serie da guardare tutta d'un fiato, o il film perfetto per una serata dedicata al cinema. D'ora in avanti, quando trovi un titolo Netflix irresistibile, segnalalo con il pollice."

Home News Netflix dice addio alle stelle, arrivano i...