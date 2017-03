Netflix critica la distribuzione in sala e promette novità per lo streaming sui cellulari

Cristiano Ogrisi

Netflix ha ridefinito le abitudini dello spettatore. Il servizio streaming più utilizzato al mondo continua a crescere e rinnovare i suoi contenuti, tanto che il 2016 è stato il primo anno in cui lo streaming ha numericamente battuto le vendite di dvd e bluray. Il prossimo obiettivo della compagnia è il cinema, con la proposta di streaming dei film durante il loro Day One nelle sale cinematografiche che sta facendo discutere. L'amministratore delegato Reed Hastings ha dichiarato a Variety:

"Cosa ha fatto la grande distribuzione per rinnovare il mercato del cinema negli ultimi 30 anni? I popcorn sono più buoni, ma nient'altro."

Hastings afferma che Netflix è in continua evoluzione, mentre oltre al 3D e al definitivo passaggio al digitale, lo spettatore cinematografico ha visto solo un forte incremento del prezzo del biglietto. Nelle ultime settimane nell'azienda di Los Gatos si è parlato di show interattivi, di cambio delle modalità di valutazione dei contenuti, oltre alla possibilità di scaricare il contenuto sui propri device, aggiornamento già attivato per tutti gli utenti.

Netflix sta testando anche un pulsante che permetterà ai suoi utenti di skippare i titoli di testa di moltissimi show televisivi, tra cui House of Cards, Iron Fist, Mad Men e The Office, e funzionerà sia se la sequenza si trova all'inizio sia se si trova in un punto più avanzato dell'episodio.

Netflix finally has a Skip Intro button!! (cc @CaseyNewton) pic.twitter.com/V8NEQvhlW3 — Mehedi Hassan (@mehedih_) 17 marzo 2017

Netflix sta anche studiando un modo per rendere la visione su smartphone e tablet ancora migliore grazie a versioni adattate proprio a questi device. Neil Hunt, capo del reparto della produzione di Netflix, ha dichiarato:

"Non è lontano dalla realtà il fatto di prendere la copia classica del film o dello show televisivo e modificarla fino a renderla ancora più fruibile dallo smartphone. Esploreremo quest'opzione nei prossimi anni."

