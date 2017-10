Nathan Fillion reciterà nella serie ABC Crime The Rookie

La star di Castle - Detective tra le righe e Firefly Nathan Fillion tornerà a collaborare con ABC per interpretare la serie tv crime The Rookie. Fillion sarà anche produttore esecutivo del crime drama prodotto da The Mark Gordon Company e ABC Studios.

Leggi anche: Guardiani della Galassia 2: James Gunn svela tutti i fake poster con Nathan Fillion!

The Rookie è ispirato a una storia vera. Nathan Fillion interpreterà John Nolan, la più anziana recluta dell'LAPD. All'età in cui la maggior parte degli agenti è al picco della carriera, Nolan abbandona la sua confortevole vita di provincia per trasferirsi a Los Angeles e perseguire il sogno di diventare agente di polizia. Circondato da colleghi vent'anni più giovani di lui, Nolan dovrà darsi da fare per stare al loro passo superando l'ironia, le difficoltà e la fatica per costruirsi una nuova esistenza.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Nathan Fillion reciterà nella serie ABC Crime The...