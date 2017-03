Natalie Portman sarà la protagonista di Bronco Belle?

Natalie Portman, dopo aver realizzato il video musicale My Willing Heart, sembra abbia deciso di collaborare nuovamente con la regista Anna Rose Holmer in occasione del film Bronco Belle.

Il progetto, secondo quanto riporta Deadline, seguirà quello che accade a una donna che cerca di farsi strada nel mondo dello sport dedicato a chi è in grado di cavalcare i tori, tradizionalmente dominato dagli uomini.

La sceneggiatura sarà scritta da Khurram Longi.

Anna Rose Helmer ha conquistato l'attenzione della critica e del pubblico con The Fits, lungometraggio realizzato in collaborazione con Biennale College.

Natalie, nei prossimi mesi, sarà protagonista anche con il film Song to Song, diretto da Terrence Malick.

