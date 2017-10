Natalia Dyer, da Stranger Things al cortometraggio sull'autoerotismo

Anche gli attori di Stranger Things crescono, e Yes God Yes è la prova lampante della maturità del cast della serie Netflix. Natalia Dyer, ovvero la Nancy Wheeler del fortunato show tv, è infatti la protagonista del cortometraggio scritto e diretto da Karen Maine (Il bambino che è in me - Obvious Child), interpreta Alice, una giovane studentessa cattolica alla scoperta con le prime curiosità sessuali proprie dell'adolescenza.

Yes, God, Yes si apre in una stanza dall'arredamento un po' datato, la ragazza sta usando una chat in un vecchio pc - il corto è ambientato negli anni '90 - e viene contattata da HairyChest1956, che le manda delle foto pornografiche scattate insieme alla moglie. La ragazza dapprima scettica si lascia convincere in una sessione di sexting. Alice, colpita dal suo primo contatto con l'autoerotismo, si scontra con la realtà, quella di una comunità cattolica del Midwest americano, chiusa e alla ricerca dell' "astinenza".

