Nasty Women: Chris Addison regista del film con Anne Hathaway e Rebel Wilson

Sarà Chris Addison il regista di Nasty Women, il remake al femminile della commedia Due figli di... che avrà come protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson.

Il regista, al suo esordio alla guida di un lungometraggio, si occuperà della sceneggiatura scritta da Jac Schaeffer.

Il lungometraggio racconterà la storia di due esperte criminali, provenienti da diverse realtà sociali, che sono in competizione nel tentativo di ingannare un innocente prodigio nel settore tecnologico e impossessarsi dei suoi soldi.

Il titolo è ispirato all'insulto rivolto da Donald Trump a Hillary Clinton durante l'ultimo dibattito prima delle elezioni presidenziali, frase poi usata dalle femministe durante le loro poteste.

Addison ha lavorato a lungo nel mondo delle serie tv, come attore e regista di episodi di show come Veep e Fresh Off the Boat.

Home News Nasty Women: Chris Addison regista del film con...