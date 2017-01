Nasty Women: Anne Hathaway e Rebel Wilson star del film?

Il remake al femminile del film Due figli di..., che aveva come protagonisti Michael Caine e Steve Martin, potrebbe aver trovato le sue star.

Rebel Wilson e Anne Hathaway sembra siano vicine ad accettare i ruoli offerti dalla produzione del lungometraggio della MGM.

La nuova versione si intitolerà Nasty Women e la sceneggiatura sarà scritta da Jac Schaeffer.

Il film originale, a sua volta ispirato a un'opera cinematografica del 1964 con Marlon Brando e David Niven, raccontava la storia di un criminale che fa una scommessa con un uomo molto sicuro di sé per scoprire chi riuscirà a conquistare un'ereditiera e ottenere per primo circa 50mila dollari. La storia era poi diventata un musical nel 2005. La nuova versione avrà invece come protagoniste due criminali che cercano di ottenere dei soldi da un prodigio del settore tecnologico.

