Narcos: la prima stagione in DVD e Blu-ray dal 9 marzo

La prima stagione di Narcos , l'acclamata serie originale Netflix ideata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, che racconta la genesi e l'espansione dell'impero criminale del signore della droga Pablo Escobar sarà finalmente disponibile in Home Video grazie a Eagle Pictures dal 9 marzo 2017, in formato DVD e Blu-Ray.

Il cofanetto Blu-Ray si articola in tre dischi, mentre quello DVD ne contiene quattro. L'edizione, in entrambe le versioni, è impreziosita da una ricca selezione di contenuti extra e dalla possibilità di godersi la serie in lingua originale sottotitolata in italiano. Oltre alle scene tagliate, vengono proposti il dietro le quinte di molti episodi della serie e interessanti approfondimenti sulla Colombia e sulla lingua, dal titolo "Girare in Colombia" e "La barriera linguistica".

La storia si snoda attraverso dieci episodi da cinquanta minuti circa. Corrono gli anni '80 e la diffusione della cocaina fra America Latina, Stati Uniti ed Europa è dilagante e inarrestabile. La DEA e le autorità colombiane sono impegnate in un'indagine congiunta sul narcotraffico. La task force internazionale, affidata agli agenti Steve Murphy (Boyd Holbrook) e Javier Peña (Pedro Pascal), conduce una lotta serrata contro Pablo Escobar (Wagner Moura) e il Cartello di Medellín, fondato e gestito proprio dal re della cocaina e dai suoi complici, i fratelli Ochoa e José Gonzalo Rodriguez Gacha.

Una serie sorprendente che dipinge un affresco crudo e reale del continente americano negli anni '80, raccontando la vera storia del percorso di vita - e di morte - che portò un piccolo criminale di provincia a diventare uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo.

