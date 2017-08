Narcos 3: il trailer della nuova stagione della serie Netflix, anche in italiano!

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione della serie Narcos che sarà disponibile a partire dall'1 settembre sulla piattaforma di streaming.

I nuovi episodi mostreranno quanto accade dopo la morte di Pablo Escobar, seguendo l'ascesa del Cartello di Cali in Colombia, di cui fanno parte i più grandi signori della droga: Gilberto Rodriguez Orejuela (Damián Alcázar)- leader del Cartello di Cali, "il capo dei capi"; Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis)- la mente dietro la nascita del Cartello di Cali e il fratello di Gilberto; Pacho Herrera (Alberto Ammann)- gestisce i contatti con i messicani e la distribuzione internazionale; Chepe Santacruz Londono (Pêpê Rapazote)- guida l'impero satellite della droga colombiana a New York City.

Non appena Gilberto annuncia un piano coraggioso per allontanarsi dall'attività, l'agente della DEA Javier Peña (Pedro Pascal) si affida all'aiuto delle forze dell'ordine americane e colombiane per abbatterlo.

Ecco il trailer, in inglese e italiano:

