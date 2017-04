Naomi Watts paparazzata in metro si "vendica" di una fan

Le celebrities vengono spesso fotografate mentre si spostano utilizzando i mezzi pubblici, suscitando così un po' di stupore ed entusiasmo per i fortunati fan che condividono con loro parte del percorso.

Un anno fa Naomi Watts è stata al centro di una situazione simile: la fotografa Aubrey Lofgren ha infatti notato la star nel suo vagone della metropolitana e non ha resistito alla tentazione di scattare una foto.

L'attrice ha però notato la situazione e, a sua volta, ha immortalato il momento della "paparazzata".

Le due foto sono state pubblicate entrambe il 26 maggio dell'anno scorso e la "colpevole" dello scatto incriminato si è accorta della situazione piuttosto imbarazzante che la ritraeva mentre cercava di non farsi notare da Naomi. "Pensi di esere stata brava a nasconderti? Ti ho beccata!", scrisse l'attrice nel condividere la foto.

Su Twitter l'iniziativa della Watts è però tornata virale pochi giorni fa, quando online è apparsa un'immagine che accosta i due scatti per dimostrare come la Watts sia stata astuta nell'affrontare la situazione.

Busted. #hlclannyc2016 #naomiwatts Un post condiviso da aubrey lofgren (@aubreylofgrenphotography) in data: 26 Mag 2016 alle ore 10:50 PDT

The beautiful Naomi Watts on the subway today. #fanningout #hlclannyc2016 Un post condiviso da aubrey lofgren (@aubreylofgrenphotography) in data: 26 Mag 2016 alle ore 10:04 PDT

Think you're pretty sneaky? #gotyou #snap #subwayscenes Un post condiviso da Naomi Watts (@naomiwatts) in data: 26 Mag 2016 alle ore 10:18 PDT

Home News Naomi Watts paparazzata in metro si "vendica" di...