Naked: Marlon Wayans nei guai nel teaser della commedia

Netflix ha diffuso il teaser della commedia Naked, in arrivo sulla piattaforma di streaming l'11 agosto.

I protagonisti del film diretto da Michael Tiddes sono Marlon Wayans, Regina Hall, Scott Foley, Loretta Devine, Dennis Haysbert e Brian McKnight.

Il lungometraggio racconterà la storia di Rob Anderson (Wayans) che arriva a Charleston la notta prima del suo matrimonio con la donna perfetta, Megan Swope (Hall). Il giovane non ha scritto le sue promesse, non ha imparato i passi del primo ballo di coppia e non si è nemmeno ricordato di portare l'anello. Rob, invece che assumersi le sue responsabilità, trascorre la serata con il suo testimone (Jonathan Todd Jackson) e si risveglia nudo in un ascensore, senza sapere come ci è arrivato. Quando si aprono le porte Rob scopre che ha solo un'ora per arrivare in chiesa per il suo matrimonio. Rob cercherà in ogni modo di riuscirci, superando ostacoli come una gang di motociclisti e il rischio di essere catturato dalla polizia, ma si risveglierà sempre all'interno dell'ascensore, venendo costretto a rivivere più volte quell'ora della sua vita fino a quando diventerà una persona all'altezza della sua futura moglie.

