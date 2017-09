My Little Pony: il personaggio di Emily Blunt debutta nel nuovo trailer

La Lionsgate ha diffuso un nuovo trailer di My Little Pony: The Movie, il progetto animato in arrivo sugli schermi americani il 6 ottobre.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono Emily Blunt che interpreterà Tempest Shadow (personaggio che appare nel nuovo video promozionale), Kristin Chenoweth che sarà la principessa Skystar, Liev Schreiber che doppierà The Storm King, e Taye Diggs che è stato scelto per il ruolo di Capper.

Fanno parte del cast anche Sia Furler, Michael Peña, Tara Strong, Cathy Weseluck, Andrea Libman, Tabitha St. Germain e Ashleigh Ball.

Nel lungometraggio Ponyville sarà minacciata da una nuova forza oscura. Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity intraprenderanno quindi un viaggio indimenticabile oltre i confini di Equestria, durante il quale incontreranno nuovi amici e affronteranno numerose sfide.

Il film è stato scritto da Rita Hsiao insieme a Meghan McCarthy ed è diretto da Jayson Thiessen.

