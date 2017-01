Oscar 2017: Trump impedisce l'ingresso negli USA a Farhadi, "fatto inquietante" per l'Academy

Cristiano Ogrisi

Il cosiddetto Muslim ban, messo in atto dal neo presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, impedirà a Asghar Farhadi, nominato all'Oscar, di partecipare alla serata delle premiazioni. Il presidente ha attivato un ban a tempo indefinito su tutti coloro che provengono da Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan e Yemen, tra cui il regista, già premio Oscar per Una separazione.

L'ultimo film di Farhadi, Il cliente, è nominato come Miglior Film Straniero insieme a Land of Mine - Sotto la sabbia (Danimarca), Vi presento Toni Erdmann (Germania), A Man Called Ove (Svezia) e Tanna (Australia). Il film segue la storia di un insegnante di liceo (Shahab Hosseini) che cerca vendetta contro colui che ha aggredito sua moglie (Taraneh Alidoosti) nel suo appartamento.

In risposta a questo provvedimento, l'Academy si è espressa in modo critico riguardo la decisione del presidente Trump attraverso un comunicato:

L'Academy celebra i grandi risultati nell'arte cinematografica, che ha come obiettivo il superamento dei confini per parlare al pubblico di tutto il mondo, senza differenza di nazionalità, di etnia o di religione. Come sostenitori dei cineasti - e dei diritti umani di tutte le persone - in tutto il mondo, troviamo inquietante il fatto che Asghar Farhadi, il regista del film iraniano vincitore dell'Oscar Una Separazione, assieme al cast e la troupe del film nominato all'Oscar di quest'anno Il Cliente, possano subire il divieto di ingresso nel paese a causa della loro religione e del paese da cui vengono.

Taraneh Alidoosti, la star del film candidato quest'anno, ha comunicato che non parteciperà alla cerimonia:

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo — Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 gennaio 2017

Alcune personalità di Hollywood hanno iniziato ad alzare la voce a riguardo, Adam McKay, regista di La grande scommessa, ha affermato che l'America ha perso qualcosa di prezioso per un'illusione di sicurezza:

We've lost something very precious.



And traded it for a cowardly, foolish illusion of safety.



I'm ashamed.#MuslimBan — Adam McKay (@GhostPanther) 28 gennaio 2017

Michael Moore si scusa con tutti coloro che sono colpiti da questo ban:

To our Muslim neighbors in the world: I & tens of millions of others are so very sorry. The majority of Americans did not vote 4 this man. — Michael Moore (@MMFlint) 28 gennaio 2017

Morgan Spurlock, documentarista nominato all'Oscar per Super Size Me, ha voluto ricordare quanto il vicepresidente Pence fosse contrario ai ban per motivi religiosi, definendoli incostituzionali:

In case you missed what our @VP said just a year ago https://t.co/VBdc2IxmuK — Morgan Spurlock (@MorganSpurlock) 28 gennaio 2017

Patricia Arquette ha dichiarato che ora l'America deve restituire alla Francia la Statua della Libertà:

We might need to think about returning this beauty to France Now pic.twitter.com/GUw5E4nj4k — Patricia Arquette (@PattyArquette) 28 gennaio 2017

