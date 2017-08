Mulan: ecco quando inizieranno le riprese del remake live-action!

Mentre il filone dei live-action Disney continua a progettare nuovi capitoli, uno dei prossimi lavori sta per iniziare le sue riprese. Secondo My Entertainment World, il primo ciak del remake di Mulan sarà a gennaio 2018 in diverse location tra cui Cina, Nuova Zelanda e Australia. Il film sarà diretto da Niki Caro, che nei mesi scorsi ha fatto preoccupare i fan dicendo che non ci sarebbe stata alcuna canzone nel film. Oggi invece spiega:

"No, ancora non ho iniziato a lavorare sul film. Non ho ancora visto neanche un casting, per ora sono solo parole. Il live-action sarà ispirato alla storia cinese e al classico Disney. Ancora dobbiamo capire che ruolo avrà la musica nel film, ma senz'altro ci sarà."

Inoltre, secondo la regista è importante avere origini asiatiche per dare il meglio nel progetto:

"In un progetto così grande, più sono sicura dell'autenticità culturale di quello che sto facendo, più riesco a lavorare come voglio, con molta specificità."

