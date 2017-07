Mr. Robot va a una festa di hacker nella prima foto della stagione 3

A ottobre l'acclamata serie tv Mr. Robot farà ritorno per una terza stagione. oggi Entertainment Weekly ha diffuso la prima foto ufficiale dei nuovi episodi che mostra Elliot (Rami Malek) sorprendentemente sociale a un incontro di hacker. A quanto pare la comunità di hacher sembra piuttosto positiva di fronte allo stato del mondo.

"La seconda stagione vedrà Elliot pronto a riprendere in mano la propria esistenza e a combattere contro le persone che lo stanno usando" ha spiegato il creatore della serie Sam Esmail, svelando che il team al centro dei dieci nuovi episodi sarà la disintegrazione. "Elliot non si lascerà più andare e non permetterà che questo accada."

Sam Esmail promette, inoltre, una massiccia presenza del misterioso Tyrell Wellick (Martin Wallström), personaggio piuttosto defilato nella stagione precedente.

"Non sappiamo quasi niente di Tyrell, né cosa pensi né che cosa gli sia accaduto. C'è uno storytelling circolare legato al personaggio che in questa stagione cercheremo di sviluppare".

Per quanto riguarda le anticipazioni della terza stagione, è stato rivelato che Bobby Cannavale interpreterà un laconico venditore di auto, mentre B.D. Wong è stato promosso come regular nel ruolo del misterioso Whiterose. Sam Esmail sarà ancora una volta il regista di tutti gli episodi.

