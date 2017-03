Mr. Robot: la terza stagione in arrivo a ottobre 2017

Cristiano Ogrisi

La seconda stagione di Mr. Robot ha portato il pubblico su montagne russe fatta di colpi di scena, performance attoriali degne di nota e scelte visive affascinanti. Il creatore Sam Esmail ha lasciato tutto in sospeso con l'ultimo episodio andato in onda, tra cui la salute di Elliot (Rami Malek). Per tirare le somme di tutti i punti lasciati aperti, Esmail avrà più tempo del solito: mentre le prime due stagioni sono uscite a luglio dei rispettivi anni, la terza stagione di Mr. Robot arriverà a ottobre 2017, con altri dieci episodi.

Variety ha poi annunciato che B.D. Wong, l'hacker Whiterose, sarà un personaggio ricorrente e che l'attore Bobby Cannavale è entrato ufficialmente nel cast nel ruolo di Irving, apparentemente "un venditore di macchine usate", ma, conoscendo lo show, avrà molto da nascondere. Cannavale arriva a Mr. Robot dopo aver partecipato a Vinyl di Martin Scorsese. Apparirà, inoltre, in The Irishman, sempre del regista italo-americano, e nel remake di Jumanji insieme a Dwayne Johnson.

