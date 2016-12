Movieplayer.it Awards 2017 - appuntamento dal 4 gennaio!

Cristiano Ogrisi

Ormai manca davvero poco alla fine del 2016, e ci stiamo preparando a festeggiarlo come si deve... e non stiamo parlando solo di cotechino e lenticchie o dello spumante per il conto alla rovescia di San Silvestro, ma delle votazioni dei Movieplayer.it Awards 2017, che inizieranno il 4 gennaio!

Anche quest'anno è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori titoli e le performance più convincenti del 2016 cinematografico e televisivo. La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una vasta gamma di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori!

Sentitevi liberi di esprimere la vostra preferenza per tutte o solo per alcune delle categorie proposte, le uniche in cui è necessario partecipare sono quelle per il Miglior Film e la Migliore Serie TV. Potete seguire tutti gli aggiornamenti sul premio sulla pagina evento di Facebook dedicata ai Movieplayer.it Awards.

Sarà possibile votare dal 4 al 10 gennaio 2017 compreso e i risultati saranno resi noti sul sito nel giro di un paio di giorni.

