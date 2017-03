movieofmylife: un concorso digitale per Locarno70

In occasione del suo 70esimo anniversario, il Locarno Festival celebra la settima arte lanciando #movieofmylife, un concorso digitale che vuole dare voce al pubblico che sarà chiamato a raccontare i film che più ci hanno cambiato la vita. Oggi le immagini non si vedono più soltanto, si toccano. Immersi in una moltitudine di schermi e sollecitati da continue visioni, il Locarno Festival vuole tornare a ricordare quelle immagini che ci hanno toccato tanto da cambiarci la vita, o da vederla con occhi diversi.

movieofmylife nasce dal desiderio di condividere delle esperienze di cinema, delle storie - che sono poi il motivo per cui amiamo, chi alla follia chi con più ragione, il cinema - dando la parola a tutti: al pubblico, agli amanti del cinema, ma anche a quelli che al cinema ci vanno di rado, chiedendo di riassumere in un'istantanea la visione del film che più ci ha colpito, stravolto, toccato. Può essere per la sua forza visionaria, così come per la bellezza dei suoi interpreti. Perché è stato il primo o l'ultimo di una lunga serie. Perché l'emozione di quel giorno è coincisa con quella della storia narrata. O più prosaicamente perché il/la vicino/a di poltrona ha catturato la nostra attenzione.

Si può fare in qualunque lingua, con un semplice smartphone, tablet, oppure trovando soluzioni più originali. La durata del video non dovrà superare i 70 secondi, l'unica richiesta è svelare il titolo del film solo alla fine del video. Tra i primi contributi quello del regista Dario Argento, del Direttore artistico del Locarno Festival Carlo Chatrian, di Marco Solari, Presidente del Locarno Festival, degli ex Direttori artistici di Locarno Marco Müller e Frédéric Maire e della produttrice svizzera Tiziana Soudani, Premio d'onore alle 52e Giornate cinematografiche di Soletta.

Una piattaforma, www.movieofmylife.ch, creata ad hoc permetterà ai partecipanti di caricare il proprio video direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. La direzione artistica, insieme a un team di programmatori, sceglierà i vincitori dei premi, che saranno offerti da Swisscom, la Mobiliare, FLYER E-bikes, Swiss International Air Lines, SBB CFF FFS, Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Swatch e MAC Cosmetics e designerà una selezione di filmati che saranno presentati in Piazza Grande durante la 70esima edizione.

movieofmylife è parte di un progetto più ampio legato alla critica cinematografica nell'era digitale, che sarà completato durante il Festival da una tavola rotonda sul video-saggio. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno dell'Ufficio Federale della Cultura (UFC) e in collaborazione con RSI e SSR SRG.

Qual è il film che ti ha cambiato la vita? #movieofmylife! Il concorso ha ufficialmente inizio il 21 di marzo e terminerà l'11 agosto 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News #movieofmylife: un concorso digitale per Locarno70