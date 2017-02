Moonlight: la nostra videorecensione del film (VIDEO)

Valerio Di G.

La videorecensione a cura di Alessia Starace ci racconta uno dei film più importante di questa stagione. Si tratta di Moonlight, diretto dal talentuoso Barry Jenkins.

Moonlight è una storia di formazione vera, intima e drammatica che vede tre attori diversi interpretare lo stesso personaggio in tre distinti episodi. Ogni segmento del racconto si riferisce infatti ad una particolare fase della vita del personaggio principale, partendo dall'infanzia fino all'età adulta. Alex Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes sono i volti del protagonista Chiron, mentre nel cast di contorno troviamo Mahershala Ali e Naomie Harris, entrambi nominati all'Oscar come miglior Attore e Attrice non protagonisti. Il pluripremiato film di Barry Jenkins, con ben otto nominations, sarà tra i candidati più competitvi della cerimonia degli Oscar che si terrà il prossimo 24 Febbraio. Ecco il video!

