Moon Knight: James Gunn ha un'idea per un film sull'eroe dei fumetti Marvel

L'impegno sulla saga dei Guardiani della Galassia non ha impedito a James Gunn di pensare anche ad altri progetti. il vulcanico regista ha confessato via Twitter di avere un'idea per portare al cinema un altro personaggio dei Marvel Comics di cui è un grande fan. Si tratta di Moon Knight, un eroe dalle personalità multiple che vive incredibili avventure.

In un primo tempo Netflix aveva pensato a una serie su Moon Knight, ma lo schedule fittissimo della piattaforma streaming ha spinto i produttori ad accantonare il progetto. James Gunn, però avrebbe un'idea per portare il personaggio al cinema e avrebbe già sottoposto un soggetto all'attenzione dei Marvel Studios. Purtroppo il regista afferma di non avere tempo per sviluppare la sua idea, ma chissà che in futuro non cambi opinione.

Oh my God I love Moon Knight & I have a great idea for a movie, I just wish I had the time (but, no, he doesn't belong in Guardians). https://t.co/ARJCPh62gt — James Gunn (@JamesGunn) 4 gennaio 2017

@MCU__news I told them. But, like I said, I just don't have the time. — James Gunn (@JamesGunn) 4 gennaio 2017

