Monolith, clip in esclusiva del film di Ivan Silvestrini

Patrizio Marino

Monolith, primo titolo distribuito da Vision Distribution, esce nelle sale italiane il prossimo 12 agosto. Il film è prodotto da Sky Cinema HD, Lock & Valentine e Sergio Bonelli Editore. Monolith nasce da un progetto di Roberto Recchioni, sceneggiato da Mauro Uzzeo e diretto da Ivan Silvestrini.

Katrina Bowden è Sandra, lei e il figlio David partono a bordo del supertecnolgico SUV, Monolith, ma mentre sono in viaggio nel deserto, in direzione Los Angeles, David tocca un comando di troppo, diventando ostaggio della nuova macchina infernale. Sandra deve lottare contro Monolith, apparentemente impenetrabile, per salvare il figlio.

Parallelamente al film si è sviluppata la graphic novel pubblicata da Sergio Bonelli Editore, scritta sempre da Recchioni e Uzzeo, e disegnata da Lorenzo Ceccotti.

Oggi vi presentiamo in escusiva una clip del thriller di Ivan Silvestrini.

