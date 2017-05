Monica Bellucci premiata con il Nastro d'Argento Europeo 2017

Monica Bellucci, grazie alla sua interpretazione nel film di Emir Kusturica On The Milky Road - Sulla Via Lattea, è stata premiata con il prestigioso Nastro d'Argento europeo 2017. L'attrice ritirerà il riconoscimento a Taormina sabato 1° Luglio, nel corso della serata al Teatro Antico che siglerà il gran finale dell'edizione n. 71 dei Nastri d'Argento.

Ad annunciarlo il direttivo Nazionale del Sngci, che promuove e produce i Nastri, con il sostegno del MiBACT - Direzione generale per il Cinema - sottolineando il valore di quest'omaggio, non solo al fascino e alla bellezza di una protagonista italiana ormai considerata in vetta allo star system mondiale, ma alla vera e propria sfida che la Bellucci ha vinto affrontando un'interpretazione decisamente lontana dal glamour e dall'immagine con la quale continua a conquistare il pubblico e il cinema internazionale.

Monica ha dichiarato: "Ringrazio il Direttivo del Sindacato dei Nastri d'Argento. Ho un grande rispetto per questo Premio dato dalla stampa italiana anche perché so che è il più antico e prestigioso. Sono profondamente legata all'Italia e non c'è per me un riconoscimento più bello di quello che arriva dal mio paese. Emir Kusturica mi ha dato la possibilità di dar vita ad uno dei miei ruoli maturi più bello. E lo ringrazio per aver scritto un personaggio femminile così intenso e per aver saputo rendere bella una donna che non ha più la giovinezza biologica. Kusturica con il suo film ha dimostrato che la bellezza e l'amore sono solo un fatto di energia, e non di età. On The Milky Road - Sulla Via Lattea è un film sull'anima".

La Bellucci ha già ricevuto un Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista nel 2003 per Ricordati di me di Gabriele Muccino, e altre due candidature nel 2004 (La passione di Cristo) e 2007 (Io e Napoleone).

La presidente del Sngci Laura Delli Colli ha ricordato: "È tra le pochissime attrici ad aver ricevuto il Nastro europeo già andato negli anni, per esempio, a Claudia Cardinale, Fanny Ardant, Valeria Bruni Tedeschi e nel 2016 assegnato a Juliette Binoche".

Il lungometraggio è ambientato sullo sfondo delle guerre sanguinose degli anni Novanta nella ex Jugoslavia. La Bellucci interpreta una donna, agente dei servizi segreti, di padre serbo e madre italiana. Gli eventi si svolgono nella Krajina, la regione della Croazia popolata da serbi e teatro di un sanguinoso conflitto armato fra il 1991 e il 1995, costato la vita a oltre 20mila persone, con centinaia di migliaia di profughi.

