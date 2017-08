Molly's Game: prima foto del film di Aaron Sorkin con Jessica Chastain

E' stata rilasciata la prima immagine ufficiale di Jessica Chastain in Molly's Game, film d'esordio alla regia di Aaron Sorkin geniale sceneggiatore di opere come West Wing e The Social Network.

Il film seguirà gli eventi narrati nel libro Molly's Game: High Stakes, Hollywood's Elite, Hotshot Bankers, My Life in the World of Underground Poker di Molly Bloom, ma conterrà anche degli elementi non presenti nelle memorie, come il suo arresto da parte del FBI.

La Chastain ha accettato il ruolo poichè attratta dall'idea di lavorare con Sorkin verso cui nutre particolare stima. Sul progetto l'attrice ha dichiarato: "Sorkin è uno scrittore molto prolifico e anche una grande mente per quanto riguarda il parlare di dove siamo nella società e, il meglio e il peggio di quello che possiamo essere. Sono molto ispirata da quello che scrive... Quello che mi ha poi affascinato del personaggio - e molto di questo è dovuto dal mio incontro con Molly - è l'idea della nostra società moderna e che cosa significa per una donna trovare successo. Cosa deve diventare affinché gli uomini acconsentano che diventi un leader? Perché penso che questo sia un momento molto interessante per le donne negli Stati Uniti, a cui porre questa domanda."

