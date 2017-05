Mission: Impossible 6, un video girato sul set mostra Tom Cruise in moto

A Parigi sono in corso le riprese del film Mission: Impossible 6, il cui titolo provvisorio è per ora Gemini.

Un nuovo video condiviso online mostra l'attore Tom Cruise sul set, impegnato nella realizzazione di una sequenza di azione in cui è a bordo di una moto, per la gioia dei tanti fan che sono accorsi ad assistere a quanto stava accadendo.

Secondo quanto ha anticipato lo sceneggiatore e il regista Christopher McQuarrie la star ha dovuto prepararsi addirittura per un anno per preparare una scena inserita nel nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt che, a quanto pare, dovrà compiere un percorso emotivo completamente diverso rispetto al passato.

Fanno parte del cast anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby e, a sorpresa, Henry Cavill.

Ecco il video:

