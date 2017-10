Mission: Impossible 6, Tom Cruise di nuovo in azione dopo l'infortunio

Ad agosto Tom Cruise si era rotto una caviglia sul set di Mission: Impossible 6. L'infortunio sembrava piuttosto serio, visto che si parlava di uno stop della produzione che poteva andare da sei settimane a tre mesi per permettere all'attore di guarire. Adesso, però, Daily Mail ha diffuso foto e video che mostrano il 55enne Cruise di nuovo in azione sul set in Essex, impegnato a fare i propri stunts come da tradizione. Lo vediamo infatti su un camion e nella cabina di un elicottero, a quanto pare di nuovo in forma.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise back on set for first time since breaking his ankle on Mission: Impossible 6 set https://t.co/E8k8p3mAX4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 4 ottobre 2017

Mission: Impossible 6 vede il ritorno della star Tom Cruise nel ruolo dell'Agente Ethan Hunt; con lui Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Henry Cavill, e Angela Bassett.

La release prevista per il film, al momento, è il 27 luglio 2018.

