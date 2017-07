Mission: Impossible 6, nuove foto del cast in occasione della fine delle riprese

Le riprese del film Mission: Impossible, diretto dal regista Christopher McQuarrie, si sono ufficialmente concluse in Nuova Zelanda. Per l'occasione sono state diffuse online nuove immagini dei protagonisti del sesto capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt, in attesa dell'arrivo nelle sale del progetto, previsto per il 27 luglio 2018.

Al momento Mission: Impossible 6 è ancora privo di titolo ufficiale. Il film vede il ritorno della star Tom Cruise nel ruolo dell'Agente Ethan Hunt e fanno parte del cast anche Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Henry Cavill, e Angela Bassett.

