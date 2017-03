Mission: Impossible 6, nel cast anche Vanessa Kirby, star di The Crown

Cristiano Ogrisi

Variety ha riportato che una delle star di The Crown Vanessa Kirby è entrata a far parte di Mission: Impossible 6. Non è ancora chiaro il ruolo e la sua importanza ma alcune dichiarazioni fanno pensare che sarà il corrispettivo di Rebecca Ferguson in Mission: Impossible - Rogue Nation. Nel cast anche la stessa Ferguson, Tom Cruise, Simon Pegg e Jeremy Renner.

Il regista Christopher McQuarrie torna in cabina di regia, le riprese inizieranno il 10 aprile a Parigi, per un'uscita prevista il 28 luglio 2018. Mission: Impossible 6 ha ripreso la sua lavorazione dopo uno stop a causa di alcune discussioni riguardo un ulteriore aumento di salario di Tom Cruise, e la scelta di Parigi è una novità per la saga dopo Londra, Vienna, Dubai e Sydney.

