Mission: Impossible 6, incidente sul set per Tom Cruise (VIDEO)

La star Tom Cruise è celebre tra le altre cose per essere il protagonista dei suoi stunt. In ogni film infatti l'attore cerca di superarsi impegnandosi in scene d'azione sempre più pericolose che fanno passare notti insonni ai vari produttori e registi con cui collabora.

Cruise passa dall'arrampicarsi sul Burj Khalifa in Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, all'aggrapparsi ad un aereo in volo in Mission: Impossible - Rogue Nation senza battere ciglio. Durante le riprese del sesto capitolo del franchise sembra però che il nostro Tom abbia avuto dei problemi.

In una scena ripresa da lontano possiamo vedere l'attore tentare un salto rischioso e nonostante tutte le precauzioni del caso pare essersi ferito nel tentativo con tanto di camminata zoppicante. Ecco il video:

Lo stunt sicuramente non è tra i peggiori della sua carriera, ne tantomeno sarà quello più spettacolare del prossimo film di Mission: Impossible 6, ma resta il fatto che a quella velocità qualsiasi essere umano rischia di farsi del male...anche Tom Cruise! Ovviamente non sappiamo le circostanze della scena ne si sa nulla del plot del nuovo film che sarà ancora una volta diretto da Christopher McQuarrie dopo aver lavorato con l'attore anche in Jack Reacher - Punto di non ritorno e in Rogue Nation.

Nel cast torneranno Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris e Alec Baldwin. Tra le nuove aggiunte invece spiccano Henry Cavill nel ruolo del villain e Angela Bassett. Mission Impossible 6 è atteso per il 27 Luglio 2018!

