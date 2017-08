Miss Sloane - Giochi di potere: Jessica Chastain nel trailer italiano del thriller

Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l'avversario più potente della sua carriera scopre che la vittoria può costarle un prezzo troppo alto.

Miss Sloane - Giochi di potere di John Madden arriverà nelle sale italiane il 7 settembre 2017 distribuito da 01 Distribution.

