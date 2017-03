Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali, in esclusiva una clip dagli extra del DVD

Patrizio Marino

Tim Burton porta sul grande schermo la magia del libro best-seller di Ransom Riggs con una fantastica avventura costellata di misteri, poteri incredibili e stranezze. Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, è in arrivo dal 23 marzo solo negli store digitali (iTunes, Google Play, Chili TV, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Wuaki), distribuito da 20th Century Fox Home Entertainment, e dal 7 aprile in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD con Warner Bros. Entertainment Italia. Con il formato Digitale tutti gli appassionati possono acquistare il film in anteprima rispetto all'uscita del Blu-ray e DVD, per guardarlo ovunque e in qualsiasi momento con un'eccezionale alta definizione. Il film è disponibile dal 13 aprile anche in VOD (video on demand) su Sky Prima Fila, Premium Play e Infinity.

TRAMA

All'età di sedici anni, il giovane Jake svela un mistero che oltrepassa realtà e tempi alternativi, il ragazzo infatti, scopre un mondo segreto per bambini speciali, dove incontra Emma, che ha il potere di levitare, Olive che può creare e controllare il fuoco con la mente e l'invisibile Millard. Il gruppo di ragazzi si ritroverà presto in pericolo e dovrà unirsi per proteggere un mondo straordinario, proprio come loro.

Il cast composto da grandi star del cinema internazionale include Eva Green (Miss Peregrine), Samuel L. Jackson (Barron), nominato all'Oscar, Allison Janney (Dr. Golan), vincitrice dell'Emmy Award e le star esordienti Asa Butterfield (Jake) e Ella Purnell ( Emma).

Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali è un film per tutta la famiglia e un must per i fan di Tim Burton!

Oggi Movieplayer vi propone una clip in esclusiva tratta dai contenuti speciali del film.

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY™, BLU-RAY 3D e 4K ULTRA HD:

• Storia di peculiarità

• Gli "Speciali"

• Vacui ed ex-vacui

• Anello temporale

• "Wish that you were here": video musicale di Florence + The Machine

• Galleria fotografica (con schizzi di Tim Burton)

• Trailer cinematografici

CONTENUTI SPECIALI DVD:

• Storia di peculiarità

• Anello temporale

• "Wish that you were here": video musicale di Florence + The Machine

• Galleria fotografica (con schizzi di Tim Burton)

