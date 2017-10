Miss Peregrine: il film in anteprima su Sky per Halloween

Patrizio Marino

In occasione della notte più paurosa dell'anno, Sky Cinema Uno, Sky Cinema Hits, Sky Cinema Family e Sky Cinema Max festeggiano con la programmazione speciale HAPPY HALLOWEEN, con tutte le pellicole dedicate a streghe, spiriti e zombie e 2 prime visioni in prima serata (Disponibili su Sky On Demand nella collezione HALLOWEEN).

Lunedì 30 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD spicca la prima tv di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, il film fantasy diretto nel 2016 da Tim Burton con Eva Green e Asa Butterfield. Adattamento cinematografico del romanzo di Ranson Riggs "La casa per bambini speciali di Miss Peregrine", la pellicola racconta le avventure di Jacob, un sedicenne cresciuto in Florida con l'amato nonno Abraham che, alla morte di quest'ultimo, decide di partire per il Galles alla ricerca della verità sul suo passato e su Miss Peregrine, una giovane donna che in gioventù lo aveva accolto nel suo magico orfanotrofio.

Si continua martedì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema Hits, con la prima tv di The Rocky Horror Picture Show: Let's do the Time Warp Again, il film remake diretto da Kenny Ortega, con Laverne Cox e la speciale partecipazione di Tim Curry. In una notte tempestosa, i due fidanzati Brad e Janet si ritroveranno nel castello del dottor Frank-N-Furter per assistere ad avvenimenti unici e misteriosi.

La programmazione speciale dedicata alla notte di Halloween prosegue all'interno di Disney Cinemagic. Da non perdere, sabato 28 ottobre alle 21.00 su Sky Cinema Family, l'avventura fantastica Taron e la pentola magica diretta da Ted Berman e Richard Rich.

Si conclude martedì 31 ottobre, dalle 8.00 al preserale su Sky Cinema Family con una maratona che include, fra gli altri, Spiderwick - Le cronache e Piccoli Brividi e dalle 23.10 a notte fonda su Sky Cinema Max dove il brivido diventa terrore con titoli come The Ring e It Follows.

