Mischa Barton ricoverata in ospedale per "valutazione psichiatrica"

Pochi vestiti addosso, solo una camicia e una cravatta, e in stato confusionale: così la polizia e i vigili del fuoco hanno trovato Mischa Barton nel giardino di casa, dopo che alcune segnalazioni riportavano di disturbi della quiete pubblica a West Hollywood.

A quanto pare l'attrice di The O.C. era aggrappata allo steccato del giardino della sua abitazione, e gridava frasi sconnesse a proposito di David Bowie e Ziggy Stardust e accusando sua madre di essere una strega. Fortunatamente la Barton non avrebbe opposto resistenza e avrebbe accettato di essere accompagnata in ospedale per una valutazione psichiatrica.

Non è la prima volta che l'attrice fa parlare di sé per episodi del genere: dieci anni fa era stata fermata per guida in stato di ebbrezza e poco dopo aveva dovuto affrontare un esaurimento nervoso di cui lei stessa aveva parlato in un'intervista, qualche anno fa.

