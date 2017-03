Miles Teller reciterà nella serie Amazon di Nicolas Winding Refn "Too Old to Die Young"

La star di Whiplash Miles Teller reciterà nella serie originale di Amazon Too Old to Die Young, che sarà diretta da Nicolas Winding Refn. Lo show è firmato da Refn insieme al fumettista Ed Brubaker.

Too Old to Die Young esplora il ventre della criminalità di Los Angeles seguendo il viaggio esistenziale di alcuni killer da comuni criminali a samurai. Miles Teller interpreterà Martin, un agente di polizia che è coinvolto in un mondo di assassini.

"Sono un grande fan del lavoro di Nic, l'opportunità di lavorare con lui e con una compagnia come Amazon, soprattutto con materiale di questo tipo, è eccitante" ha dichiarato Miler Teller.

Al momento l'attore ha in uscita il disaster movie Granite Mountain e il dramma sulla sindrome da stress post-traumatico Thank You For Your Service.

