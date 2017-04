Miles Teller di nuovo insieme a Shailene Woodley in Adrift

La star Miles Teller è entrata in trattative per affiancare Shailene Woodley nell'action Adrift, prodotto da STX Entertainment.

Il lungometraggio, diretto dal regista Baltasar Kormákur, si basa sulla storia vera di Tami Oldham e del suo fidanzato Richard Sharp. La coppia è partita con destinazione Tahiti a bordo di una barca a vela ma, nel mezzo dell'Oceano Pacifico, si sono imbattuti in un uragano. Tami ha perso i sensi e quando si è risvegliata ha trovato l'imbarcazione quasi distrutta e Richard era scomparso. Tami è riuscita a sopravvivere nonostante fosse a 1.500 miglia di distanza dalla costa e fosse ferita alla testa, con a disposizione poco cibo e acqua. La sceneggiatura è stata scritta da Aaron e Jordan Kandell. Le riprese prenderanno il via in estate.

Shailene Woodley e Miles Teller hanno lavorato insieme in quattro film, i tre capitoli della saga Divergent, The Divergent Series: Insurgent The Divergent Series: Insurgent, The Divergent Series: Ascendant e il romantico The Spectacular Now. Prossimamente vedremo Teller nel drammatico Granite Mountain, anch'esso ispirato a un storia vera, e nel film sulla sindrome da stress post-traumatico Thank You For Your Service. L'attore si prepara a recitare nella serie Amazon Too Old to Die Young, diretta da Nicolas Winding Refn.

