Mila Kunis e Kate McKinnon star di The Spy Who Dumped Me

Mila Kunis e Kate McKinnon saranno le star della commedia a tinte action The Spy Who Dumped Me, progetto che verrà distribuito dalla Lionsgate.

Susanna Fogel (Chasing Life) sarà la regista e firmerà la sceneggiatura insieme a David Iserson.

Il film avrà come protagoniste due migliori amiche che danno il via a una missione dopo che scoprono che l'ex di una di loro è una spia.

Le riprese avverranno durante il periodo in cui non è prevista la messa in onda di Saturday Night Live, permettendo così a Kate di lavorare sul set.

Mila, nei prossimi mesi, sarà protagonista anche del sequel di Bad Moms - Mamme molto cattive.

