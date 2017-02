Mike Myers interpreterà Del Close in un film biografico

Mike Myers sarà il protagonista del film Del, dedicato alla vita di Del Close che è stato il suo mentore.

La regia sarà di Betty Thomas e il progetto verrà prodotto da Covert Media, State Street Pictures e Thruline Entertainment.

Del è stato scritto da Nick Torokvei, mentre Anthony Richmond sarà il direttore della fotografia.

Sul grande schermo si assisterà alla storia di un aspirante comico che viene aiutato da Del, un leggendario insegnante famoso per spingere i propri studenti oltre i propri limiti. Quello che inizia come un rapporto disastroso alla fine trasforma entrambi. L'atmosfera della commedia viene inoltre descritta come esilarante, irriverente e piena di sentimenti.

Del Close, nel 1972, era ritornato nella sua città natale, Chicago, e nei decenni successivi ha istruito molti popolari comici che hanno lavorato per il Saturday Night Live, tra cui Myers, John Belushi, Chris Farley, Dan Aykroyd, Bill Murray e Tina Fey.

