Micro: Joachim Rønning alla regia del film tratto dal libro di Crichton?

La Amblin Entertainment vorrebbe Joachim Rønning, recentemente dietro la macchina da presa di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, alla regia di Micro, il romanzo scritto da Michael Crichton. La sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke e tra i produttori ci saranno Sherri Crichton, Laurent Bouzereau e Frank Marshall.

Steven Spielberg e Michael Wright hanno acquistato i diritti del romanzo due anni fa e sperano di poter dare vita a un nuovo franchise, come accaduto con Jurassic Park.

Il libro racconta la storia di un gruppo di studenti che vengono portati nelle isole Hawaii da una misterosa azienda biotech per cui devono lavorare. I giovani si ritrovano però miniaturizzati e lasciati soli nella foresta pluviale. Le loro conoscenze in campo scientifico si riveleranno però essenziali per sopravviere.

Micro non era stato ancora completato dallo scrittore prima della sua morte, avvenuta nel 2008, ed è stato Richard Preston a concludere il lavoro per permetterne la pubblicazione.

