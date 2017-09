Mickey Rourke protagonista dell'antologia horror di Joe Dante, Mick Garris e David Slade

Dopo una lunga incubazione, il progetto della passione di Mick Garris, l'antologia horror Nightmare Cinema, sta finalmente per approdare nei cinema. Garris, insieme a quattro colleghi, ha realizzato una collezione di cinque corti horror legati da un fil rouge. Ad affiancare Mick Garris troviamo Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura e Alejandro Brugués.

"Adoro mettere insieme storie visionarie da ogni parte del mondo, ognuna con la prospettiva unica su ciò che fa paura" ha spiegato Mick Garris. "Questo è un progetto su cui ho lavorato a lungo e non potrei essere più felice all'idea di condividerlo finalmente con il pubblico."

Volto dell'horror antologico è la star Mickey Rourke, chiamata a guidare gli spettatori attraverso cinque terrificanti incubi nei panni del Proiezionista. Con lui nel cast anche il veterano Richard Chamberlain.

Al centro della trama troviamo una serie di personaggi male in arnese che fanno il loro ingresso nel decrepito Cinema Rialto. Qui i loro incubi più terrificanti prenderanno vita sullo schermo grazie al Proiezionista, misteriosa figura fantasmatica che possiede gli incubi futuri di tutti gli spettatori della sala. Al momento in cui il pubblico capisce la verità, la fuga non è più un'opzione. Una volta che il biglietto viene strappato, il destino del pubblico è nelle mani del Nightmare Cinema.

