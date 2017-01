Michelle Williams in Mid '90s, debutto alla regia di Jonah Hill

Ha appena conquistato una nomination all'oscar per Manchester by the Sea, ma Michelle Williams guarda già al futuro. L'attrice ha accettato l'offerta del collega Jonah Hill per recitare nella commedia Mid '90s, debutto alla regia dell'attore.

Jonah Hill ha scritto personalmente il racconto di formazione che dirigerà con l'aiuto del produttore Scott Rudin e della A24. Al centro della storia troviamo un adolescente di nome Stevie che vive a Los Angeles negli anni '90 e passa il tempo a fare skateboard con gli amici sperimentando alcool, droga e sesso mentre soffre la pressione di una società troppo competitiva.

Michelle Williams dovrebbe interpretare la madre single di Stevie. Jonah Hill darà il via alle riprese del film a giugno a Los Angeles, quando Michelle Williams avrà concluso l'impegno nel biopic su Janis Joplin.

A partire dal 16 febbraio vedremo l'attrice nel drammatico Manchester by the Sea e successivamente in Wonderstruck, di Todd Haynes, e The Greatest Showman on Earth.

