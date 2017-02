Michelle Rodriguez nel cast di Widows, il nuovo film di Steve McQueen

La miniserie britannica del 1983 Widows diventerà un film diretto da Steve McQueen con protagonista Michelle Rodriguez.

Il regista di 12 anni schiavo sarà inoltre lo sceneggiatore del progetto insieme a Gillian Flynn (L'amore bugiardo - Gone Girl). Nel cast del film ci saranno anche Viola Davis e Cynthia Erivo.

Sul piccolo schermo si assisteva a quanto accade dopo che tre ladri vengono uccisi durante un crimine e le loro vedove decidono di entrare in azione, portando a termine quanto iniziato dai coniugi. Nel 2002 l'idea è stata poi adattata per il mercato americano mostrando tre vedove e un quarto uomo alle prese con il tentativo di rubare un famoso dipinto.

Michelle apparirà prossimamente sul grande schermo in Fast & Furious 8, film in cui ha il ruolo di Leticia "Letty" Ortiz-Toretto, in arrivo nei cinema americani il 14 aprile 2017.

