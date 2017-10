Michelle Pfeiffer: "Mi piacerebbe interpretare di nuovo Catwoman"

Michelle Pfeiffer ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Variety, che sarebbe felice di riprendere in futuro il ruolo di Catwoman in un cinecomic.

La star ha infatti ricordato con grande affetto il successo ottenuto dal progetto diretto dal regista Tim Burton più di venti anni fa: "E' stato tutto merito suo. E' stato in grado di portare questo cuore, oscurità e umorismo al progetto".

Michelle ha però rivelato che sarebbe felice di sfruttare le nuove tecnologie per evitare di girare sequenze come quella in cui Selina Kyle ha in bocca un pennuto: "Non riesco a credere di averla girata con un animale vero. Avrei potuto contrarre una malattia!".

