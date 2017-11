Michelle Pfeiffer: "A Hollywood non conosco una donna che non sia stata molestata"

Pur non svelando scabrosi incontri con mogul hollywoodiani, anche Michelle Pfeiffer ha ammesso di aver subito molestie sessuali nel corso della sua carriera definendolo un problema "sistemico" a Hollywood.

"Non ho mai lavorato con Harvey Weinstein" ha dichiarato l'attrice nel corso di un'intervista alla BBC. "Ho avuto anche io esperienze sgradevoli e devo dire che, da quando è emersa questa storia, non esiste attrice con cui abbia parlato che non ha avuto le stesse esperienze. E questo dimostra quanto il problema sia sistemico."

La star dell'atteso Assassinio sull'Orient Express ha aggiunto che il fiume di confessioni ha permesso ha molte donne di trovare il coraggio di condividere esperienze traumatiche.

"Parlo da sempre con le altre donne e prima d'ora non avevamo mai discusso questo problema. Adesso sta venendo fuori tutto. E credo che anche gli uomini stiano riflettendo. Io stessa sto pensando alla situazione e al confine tra 'Sono stata toccata inavvertitamente' e 'Sono stata avvicinata in modo inappropriato'".

