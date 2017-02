Michelle Monaghan e Michael Sheen in The Price of Admission

Gli attori Michelle Monaghan e Michael Sheen saranno protagonisti di The Price of Admission, immersione nella follia diretta e concepita da Peter Glanz.

Parte dramedy, parte thriller esistenziale, il film prodotto da Casey Affleck vede Michael Sheen nei panni di Harold Sugar, commediografo in piena crisi di mezza età e con un matrimonio che sta fallendo. Eliza Sugar (Monaghan), la moglie, è stanca di essere una ruota di scorta e vorrebbe finalmente formare una famiglia. Incapace di funzionare nella realtà, l'uomo si immerge in una piéce sulla sua sua vita. I confini tra realtà e finzione si confondono man mano che Harold sprofonda nella follia.

"The Price of Admission è una geniale immersione nella mente di uno sceneggiatore che prepara uno spettacolo sulla sua vita mentre questa vita si diffonde intorno a lui scena dopo scena. La combinazione dell'incomparabile Michael Sheen e della gloriosa Michelle Monaghan danno al film il giusto battito e non potremmo essere più onorati di collaborare col suo team" hanno dichiarato i produttori.

